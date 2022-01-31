أسعار النفط ترتفع وتقترب من أعلى مستوياتها في 7 سنوات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات، والتي سجلتها في الجلسة السابقة، حيث أدت الاضطرابات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.
وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 90.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة.
وسجل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014.
ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم "أوبك +"، لرفع مستويات إنتاجهم.
وأدت التوترات بين روسيا والغرب إلى ارتفاع أسعار النفط.
يشار إلى أن الخلاف بين روسيا، التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والغرب بشأن أوكرانيا أثار المخاوف من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.
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