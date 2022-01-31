أعلنت سوريا، يوم الاثنين، التصدي لهجوم صاروخي استهدف محيط العاصمة دمشق.
وقال الجيش السوري في بيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق وأسقطت بعض صواريخ العدوان".
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".
وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".
وفيما يتعلق بالأضرار التي تسبب بها الهجوم الصاروخي، فقد أشار المصدر إلى أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
جدير بالذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لميليشيا "حزب الله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا.. هجوم صاروخي على محيط دمشق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.