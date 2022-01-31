رئيس الوزراء البرتغالى يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة

جدة - نرمين السيد - تصدّر رئيس الوزراء البرتغالى الاشتراكى أنطونيو كوستا نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، فى اقتراع شهد تسجيل اليمين المتطرف اختراقا لا يضع البلاد بمنأى عن الاضطرابات السياسية.





وأظهرت استطلاعات المقترعين عند مراكز التصويت حلول كوستا فى الصدارة فى الانتخابات التى أجريت الأحد، حاصدا 37 إلى 42.5 بالمئة من الأصوات، وهى نتيجة أفضل من تلك التى حققها فى الانتخابات السابقة عام 2019 بواقع 36.3 بالمئة.

وحل "الحزب الاشتراكى الديمقراطي" المعارض بزعامة روى ريو، الرئيس السابق لبلدية بورتو، ثانيا بنيله 27 إلى 35 بالمئة من الأصوات.

أما حزب "شيغا" اليمينى المتطرف بزعامة أندرى فينتورا سيحظى بنسبة 8.5 بالمئة من الأصوات، ما قد يجعله القوة السياسية الثالثة فى البلاد بعدما اقتصر تمثيله فى الانتخابات الماضية على نائب واحد.