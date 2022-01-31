ساديو ماني في عين العاصفة.. انتقادات لاذعة من مشجعي ليفربول

تعرض نجم السنغالي ساديو ماني لانتقادات واسعة من قبل مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك على خلفية مشاركته في مباراة منتخب بلاده مع غينيا الاستوائية في منافسات ربع نهائي أمم إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون.

ولعب ساديو ماني في المباراة التي انتهت بفوز السنغال على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، 90 دقيقة كاملة، رغم الإصابة القوية التي تعرض لها في لقاء منتخب بلاده مع الرأس الأخضر.

ووفق تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تجاهل ماني دعوات مشجعي ليفربول بعد المشاركة في مباراة غينيا الاستوائية، خوفا من احتمال تعرضه لإصابة جديدة، أو زيادة وضعه الصحي سوءا، الأمر الذي سيهدد مشاركاته في مباريات النادي الإنجليزي القادمة.

وبحسب الصحيفة البريطانية فقد سبق لقاء السنغال وغينيا الاستوائية، انتشار دعوات تحث ماني على عدم المشاركة، والتفكير في مصلحة ليفربول، وتأثير غيابه على "الريدز" إن ساءت حالته الصحية.

وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم قد أعلن أن ماني جاهز للعب مع منتخب البلاد في مواجهة غينيا الاستوائية، بعدما نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج عقب اصطدام قوي مع حارس مرمى الرأس الأخضر في مباراة الفريقين بدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا.

وقال طبيب منتخب السنغال، إن الفحوص التي خضع لها اللاعب أثبتت عدم إصابته بارتجاح في الدماغ.

وأضاف الطبيب عبد الرحمن فيديور في بيان أصدره الاتحاد السنغالي لكرة القدم: "جميع الأعراض التي شعر بها على أرض الملعب تلاشت. حالته تتطلب مراقبة عن قرب. فحص الأشعة أظهر أن كل شيء طبيعي".