استعلام نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني من خلال موقع وزارة التربية العراقية

استعلام نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني، ازدادت مؤشرات البحث الوقت الحالي علة محركات البحث من قبل الطلاب من مختلف محافظات العراق يرغبون في عمل استعلام نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني، وذلك للتعرف على الكلية الذي تم ترشيحهم لها، وقد ازداد معدل البحث بعد إعلان وزارة التربية العراقية علنيًا وبشكل رسمي على جميع الطلبة والطالبات عن نتائج القبول الموازي، مع العلم أن النتائج تظهر باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بالطلبة والطالبات أو برقم الاستمارة عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق أو من خلال موقع نتائجنا، وقد صرح مسؤولين بوزارة التربية العراقية أن نسب النجاح مرتفعة للغاية عن الأعوام الماضية، الأمر الذي طمأن الكثيرون، لذا دعونا نوضح لكم كيفية استخراج النتائج الخاصة بالقبول الموازي بشكل إلكتروني عبر الشبكة.

استعلام نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني

بإمكان طلاب وطالبات العراق بالمرحلة الثانوية عمل استعلام نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق، أو من خلال موقع نتائجنا التابع لوزارة التعليم العالي العراقية، مع العلم أنه تم الإعلان عن نتائج القبول الموازي وفق معايير وضوابط معينة تم ترشيح الطلاب في ضوئها، وقد تم قبول حوالي 22 ألف طالب وطالبة وأكثر منهم طلاب من العام الماضي، وكل هؤلاء الطلاب يبحثون حاليًا عن نتائجهم ويرغبون في الاستعلام عنها، وفي الفقرة القادمة سنوضح لكم بالتفصيل كيفية الاستعلام عن النتيجة,

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني

تم قبول آلاف الطلبة والطالبات في العراق بمختلف الجامعات العراقية، وكل هؤلاء الطلاب يرغبون في عمل استعلام نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني، وذلك من أجل التعرف على نتائجهم، ويمكن الاستعلام عن النتائج على النحو التالي:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية الموجود على شبكة الإنترنت.

الموجود على شبكة الإنترنت. اختر بعدها نتيجة التعليم الموازي للعام 2022، وذلك من قسم الخدمات الإلكترونية.

يكتب الطالب اسمه الرباعي بالكامل، ثم رقمه الامتحاني.

يختر المحافظة التابع لها، ثم في النهاية يضغط على زر “عرض النتيجة”.

وقد ظهرت النتيجة على الموقع وأصبحت متاحة، لذا يمكنكم اتباع الخطوات السابقة، ثم الاستعلام عنها في ثواني.