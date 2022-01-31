نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدات الأمير بن طلال للحصول على شقة أو سيارة مساعدات مالية وخيرية بالمملكة 1443 مؤسسة الوليد الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، والتعرف على طريقة تسجيل طلب للحصول على مساعدة مالية وخيرية بالمملكة 1443، شروط التسجيل للحصول على مساعدات الأمير بن طلال للأسر المنكوبة والفقيرة، فمؤسسة الوليد الخيرية هي من أكبر المؤسسات الخيرية بالمملكة، والتي تقوم بمد يد العون إلى الأشخاص المحتاجين للدعم والعاطلين عن العمل، من أجل مساعدتهم على توفير دخل شهري يوفر لهم حياة كريمة، إلى جانب توفير احتياجات الحياة الأساسية لهم من مأكل ومسكن وملبس، وننشر خطوات وشروط التقدم لطلب الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الخيرية، سواء للمواطنين أو المقيمين داخل المملكة أو من خارجها.

مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات المالية والخيرية

مؤسسة الوليد بن طلال المختصة بتقديم المساعدات الإنسانية داخل المملكة وخارجها، والتي أنشأها رجل الأعمال السعودي الأمير بن طلال، حيث يمكن التقدم والتسجيل للحصول على مساعدة مالية أو مسكن أو سيارة من خلال المؤسسة، والتي توفر كافة المساعدات التي يطلبها المحتاجين، حيث تقوم بتوزيع وحدات سكنية من مشروعات الوليد السكنية على المحتاجين، إلى جانب توزيع سيارات للراغبين من العاطلين عن العمل كي تكون مصدر دخل لهم، فضلاً عن تقديم المساعدات المالية للأشخاص المحتاجين الذين لا يمتلكون دخلاً، هذا وتقوم مؤسسة الوليد أيضاً بتقديم الدعم المعنوي للراغبين في إقامة إحدى المشروعات داخل المملكة.

التسجيل بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يمكن للراغبين في الحصول على مساعدات مالية وخيرية من مؤسسة الوليد للإنسانية، التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، حيث يوفر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوليد نموذج تعبئة طلب الحصول على مساعدة من المؤسسة، على أن تكون خطوات التسجيل والتقدم للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد الخيرية على النحو التالي:-

الدخول على رابط موقع مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية.

ادخال البيانات الخاصة بمقدم الطلب (الإسم – رقم الجوال – رقم الهوية – البريد الإلكتروني – حساب تويتر).

ادخال رمز التحقق المرئي.

الضغط على أيقونة “تسجيل جديد”.

يتم تأكيد التسجيل بمؤسسة الوليد من خلال رسالة تأكيد الكترونية عبر البريد الإلكتروني المسجل، والتي تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور.

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر المؤسسة من خلال اسم المستخدم وكلمة السر، لتأكيد انشاء حساب شخصي عبر المنصة.

شروط الحصول على مساعدات الأمير بن طلال الخيرية

حددت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، بعضاً من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للإستفادة من برنامج الدعم المادي الذي تقدمه المؤسسة، سواء في صورة الحصول على وحدة سكنية أو سيارة أو دعم مالي، وذلك للتأكد من وصول العمل الخيري لمستحقيه، على أن تكون تلك الشروط على النحو التالي:-

عدم تملك المتقدم لقطع أراضي أو عقارات بإسمه.

أن لا يزيد صافي الدخل الشهري للمتقدم عن 3 ألأف ريال.

عدم سبق حصول المتقدم على دعم سكني من جهة حكومية.

أن يكون المتقدم من المشهود لهم بحسن السير والسلوك وعدم سبق الحكم عليه في مخالفة مدنية أو جنائية.

لا يجوز للمستفيد أن يقوم بتأجير الوحدة السكنية المتحصل عليها من المؤسسة.

أرقام التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

للحصول على مساعدات مالية وخيرية من مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية، يمكن التواصل مع المؤسسة عن طريق رقم الواتس أب، حيث تقدم المؤسسة مساعدات مالية للمحتاجين والفقراء والأرامل والمطلقات، والعديد من الخدمات الإنسانية غير الربحية الأخرى.