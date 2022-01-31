سجل الآن في الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ من خلال الرابط الرسمى

أخذ كثير من الأسر السعودية تتساءل عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وذلك حتى تحصل على الدعم الذي قامت وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية بتنزيله للأسر الفقيرة والمستحقة لمن هم أصحاب الدخل المنخفض وسوف نوضح طريقة التسجيل من خلال هذا المقال.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قامت المملكة العربية السعودية على مساعدة أبناءها لكي يحصلوا على مستوى جيد في المعيشة والحياة بشكل جيد حيث قامت بعمل دعم لأفراد الأسر الفقيرة ومعدومين الدخل وأصحاب الدخل المنخفض والأيتام والمطلقات والأرامل وسوف نوضح طرق التسجيل من خلال النقاط التالية: –

الدخول على موقع الرسمي الخاص بوازرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يسجل المواطن رقم الهوية الخاص به.

يقوم المتقدم بكتابة رقم الهاتف الخاص به.

يكتب بعد ذلك كلمة المرور الخاصة به ويقوم بتأكيدها.

يكتب رمز التحقق الموجود لديه على الشاشة.

يجب عليه أن يقوم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام الموجودة أمامه.

يضغط على تسجيل.

في الحال سوف يتم إرسال رسالة له على الهاتف مكتوب به رقم التوثيق.

يقوم بكتابة هذا الرقم في الخانة المخصص لها.

يضغط بعد ذلك على توثيق التسجيل وبذلك استطاع المواطن أن يسجل بكل سهولة في الضمان الاجتماعي المطور.

الهدف الرئيسي من نزول الضمان الاجتماعي

بعد أن تعرفنا عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الأسطر السابقة نوضح الهدف الرئيسي من نزول الضمان حيث أنه لا يوجد هدف رئيسي واحد لنزول الضمان الاجتماعي إنما عدت أهداف وهي: –