معجزة الخل في إزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور ويفتح أماكن إزالة الشعر بكل سهوله

إزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور، تهتم العديد من النساء بالبحث عن الطرق الفعالة والمضمونة التي تعمل على إزالة الشعر الزائد الموجود بالجسم أو الوجه، ولكن من خلال الوصفات الطبيعية وبعيدا عن المواد الكيميائية التي قد تضر بالبشرة، والخل المعروف والموجود لدى السيدات في جميع المطابخ مفيد جدا في التخلص من الشعر الموجود في الجسم بمنتهى السهولة.

إزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور

تعتبر هذه الطريقة من أسهل واشهر طرق التخلص من الشعر الموجود بالجسم باستخدام الخل

مكونات وصفه الخل في إزالة الشعر

نصف كوب من الخل.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

شفرة خاصة من نوع جيد.

الطريقة والاستخدام

القيام بأخذ حمام دافئ قبل البدء في عملية التخلص من الشعر مع تجهيز الشفرة الخاصة وكمية الخل.

بعد الاستحمام لفتح مسام الجلد وترطيبه قومى بوضع الشفرة الخاصة داخل كمية الخل ثم قومي باستخدامها مباشرة لعملية إزالة الشعر.

عند الانتهاء من عملية إزالة الشعر من الجسم ادهني زيت الزيتون على أماكن إزاله الشعر.

اتركي الزيت لمدة ربع ساعة ثم يتم الغسل بالماء الدافئ والحرص على تكرار الأمر عند كل وقت إزالة.

طريقة التخلص من الشعر بالملح والخل

تعمل وصفة الملح والخل معا على حرق معظم بصيلات الشعر مما يعمل على تأخير ظهور الشعر.

مكونات وصفه الخل لإزالة الشعر

كوب ونصف من الملح الأبيض.

¾ كوب خل أبيض.

الطريقة والاستخدام

يتم نقع كمية الملح في وعاء الخل.

بعد أن تنتهي من إزالة الشعر بإحدى الطرق الخاصة بك من الشمع أو الشفرة أو غيرهما يتم دهن جميع المناطق المزال منها الشعر بخليط الملح والخل.

يتم تكرار هذا الأمر بعد كل عملية إزالة للشعر لتأخير ظهور.

إزالة الشعر عن طريق وصفة الخل والجليسرين

تعتبر هذه الوصفة من أكثر في إزالة شعر الوجه والجسم كله

مكونات وصفه الخل في إزالة الشعر من الجسم

4 ملاعق من خل الطعام الأبيض.

4 ملاعق من الجليسرين.

قطعة من القطن.

½ كوب من ماء الورد.

الطريقة والاستخدام