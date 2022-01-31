مقتل 19 في ساو باولو‭ ‬بسبب انهيارات أرضية وفيضانات

قال مسؤولو السلامة العامة في ولاية ساو باولو البرازيلية، أمس الأحد، إن الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الولاية أودت بحياة 19 شخصا على الأقل منذ يوم الجمعة بينهم 7 أطفال.
وتقول سلطات الولاية إن 9 آخرين أصيبوا بسبب الأمطار وأن 4 أشخاص في عداد المفقودين، في حين تشردت قرابة 500 أسرة في أنحاء الولاية.
وتفقد حاكم ساو باولو، جواو دوريا، المناطق التي غمرتها مياه الفيضانات وهو على متن طائرة، وقال إنه وافق على مساعدة طارئة للمناطق المنكوبة قيمتها 2.79 مليون دولار أميركي.
وقالت الحكومة الاتحادية في بيان صدر عن وزارة التنمية الإقليمية إنها تراقب الوضع.
وتسببت الأمطار الغزيرة منذ ديسمبر كانون الأول في حدوث فيضانات أودت بحياة أشخاص في شمال شرقي البرازيل، وهددت بتأخير الحصاد في الغرب الأوسط وأجبرت على وقف عمليات التعدين في ولاية ميناس جيرايس لفترة وجيزة.
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