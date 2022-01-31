رئيس الوزراء البريطانى يلغى زيارته إلى اليابان.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وكشف جونسون عن سبب إلغاء الزيارة وهو تدهور الأوضاع فى أوكرانيا.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تروس" قد أعلن عن رغبتها فى زيارة أوكرانيا خلال الأسبوع الحالى.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، فى تدوينة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إننى أتطلع إلى زيارة أوكرانيا خلال الأسبوع الحالى من أجل الإعراب عن تأييدنا لأوكرانيا".
جدير بالذكر، أن المكتب الصحفى لـ رئيس الوزراء البريطانى ذكر فى وقت سابق أن وزيرة الخارجية البريطانية ووزير الدفاع "بن والاس" سيتوجهان إلى موسكو خلال الأيام المقبلة من أجل إجراء محادثات بشأن أوكرانيا.
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