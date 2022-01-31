خطوات الاستعلام عن نتائج استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443 من خلال رابط وزارة التنمية

بعد إعلان وزارة التنمية الاجتماعية في نوفمبر الماضي في العشرين من الشهر عن توفير منصة الدعم والحماية لقبول طلبات التسجيل الجديدة في الضمان الاجتماعي المطور ويزداد البحث كل يوم عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي وكيفية الاستعلام عن نتائج القبول واستحقاق الدعم، ويرغب المستفيدين في الفترة الحالية في معرفة موعد صرف المعاش وأيضًا الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.

خطوات الاستعلام عن نتائج استحقاق دعم الضمان الاجتماعي

يتم اتباع خطوات الاستعلام التالية بعد قيام المستفيد بالتوجه إلى رابط وزارة التنمية الاجتماعية الرسمي.

البحث عن الخدمات الإلكترونية ومن ثم استكمال البيانات المطلوبة للمستفيد من أجل الوصول للحساب الشخصي.

بعد تأكيد البيانات يضغط على أمر الاستعلام.

تظهر بعد ذلك قائمة جديدة بها عدة اختيارات مختلفة على المستفيد أن يختر خدمات الموقع.

عندما تظهر الصفحة الجديدة يجب وضع رقم السجل المدني وكذلك رقم الضمان الاجتماعي ويتطلب التسجيل كذلك نقل رمز التحقق.

وبعد ذلك يتم نقل المستفيد لصفحة أخرى بها البيانات الخاصة به بما في ذلك رصيده في الضمان الاجتماعي لمعرفة ما إذا كان مستحق للدعم أم لا.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من منصة الدعم

أما لمن يرغب في التقديم في برنامج الضمان الاجتماعي أولًا للحصول على المعاش الشهري فتتبع الخطوات القادمة:

التوجه للرابط المباشر لمنصة الدعم والحماية.

يتم الانتقال لقائمة بها عدة اختيارات يتم تحديد صفحة الملف الموحد الموجودة بها.

ومن ثم توضع بيانات التسجيل المطلوبة لإنشاء حساب شخصي أو ملف شخصي للمستفيد في المنصة.

بعد الاطلاع على بنود وشروط المنصة ينقر على أمر موافق ليتم الاتجاه بعد ذلك مباشرةً إلى التسجيل في المنصة.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

لا يسمح سوى بالشروط التالية لقبول المستفيدين في الضمان الاجتماعي وهي: