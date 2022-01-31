اقوي عروض تنظيف وتلميع السيارات من عبد اللطيف جميل

تنظيف وتلميع السيارات من عبد اللطيف جميل، تشتهر شركة عبد اللطيف جميل بتقديم أفضل العروض المتميزة لكافة العملاء الكرام، ونحن اليوم من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على كيفية الحصول على عروض تنظيف وتلميع السيارات وشروط الحصول على الخدمة بالمراكز المتنوعة داخل المنطقة الشرقية، ومنها مركز الدمام كذلك مركز الخبر بالمنطقة الغربية ومركز الجبيلى والعديد من المناطق بداخل المملكة العربية السعودية.



تنظيف وتلميع السيارات من عبد اللطيف جميل

خدمة تنظيف وتلميع السيارات من شركة عبد اللطيف جميل

بإمكانك الخصول على خدمة التلميع للكثير من أنواع السيارات منها سي اتش أر، كورولا، سيارة ياريس، أفانزا، تويوتا أوريون، رش، أفالون، بريوس وهذا يتم بأقل تكلفة تصل نحو 499 ريال سعودي.

كما أنه تتمكن من الحصول على ذلك الخدمة لكافة سيارات لدفع التي تتمثل في ” إنوفا، راف 4، سيكويا، أف جي، هالويلوكس، هايلاندر، لأند كروزر ، برادو، وكل هذا يتم بتكلفة لا تتعدى 599 ريال سعودي.

، برادو، وكل هذا يتم بتكلفة لا تتعدى 599 ريال سعودي. بإمكان الشركة تغير الأسعار الخاصة بالشركة في أي وقت دون أن تخبر العميل بذلك،

وعند الاستفادة من هذه الخدمة يتم القيام بإلغاء كافة التخفيضات والخصومات والعقود الثانية، ولا يكون بإمكانك استبدالها.

مع توفير أي صيانات أخرى وبإمكانك الاستفادة منها دون وجه حق أو المطالبة بأي شيء.

كيفية تقديم خدمة تنظيف وتلميع السيارات من عبد اللطيف جميل