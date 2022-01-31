بايدن يطالب بإطلاق سراح رهينة أمريكى فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال: "تهديد سلامة الأمريكيين أو أى مدنيين أبرياء أمر غير مقبول دائما، وأخذ الرهائن عمل قاس وجبان بشكل خاص... يجب على طالبان إطلاق سراح مارك على الفور قبل أن تتوقع أى اعتبار لتطلعاتها فى الشرعية.. هذا أمر غير قابل للتفاوض".
وتم اختطاف فريريتش، وهو مهندس مدنى ومقاول من مدينة لومبارد بولاية إلينوي، فى يناير عام 2020 من العاصمة كابل، ويعتقد أنه محتجز لدى شبكة "حقاني" المرتبطة بطالبان.
من جهتها، أصدرت شارلين أخت فريريتش، بيانا قالت فيه، إن "عائلتها ممتنة لكلمات بايدن".
وأضافت: "كل ما نريده حقا هو أن يكون لدينا منزل.. نحن نعلم أن الرئيس أمامه خيارات لتحقيق ذلك ونأمل أن تصبح عودة مارك الآمنة أولوية".
ويضغط قادة حركة "طالبان" على واشنطن لإطلاق سراح تاجر مخدرات أفغانى يقضى عقوبة السجن مدى الحياة فى الولايات المتحدة، مقابل إطلاق سراح المهندس الأمريكى المحتجز فى أفغانستان منذ عامين.
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