أمريكا تدين الهجوم الحوثى الصاروخى على الإمارات

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - فى تغريدة على (تويتر) أوردتها قناة الحرة الأمريكية صباح اليوم الإثنين: "ندين الهجوم الصاروخى الأخير للحوثيين على أبو ظبى"، مشيرا إلى أن جماعة الحوثى تواصل شن هجمات تهدد المدنيين. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت اعتراض وتدمير دفاعها الجوى صاروخا باليستيا، أطلقته جماعة الحوثى الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستى خارج المناطق المأهولة بالسكان.

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