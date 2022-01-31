خلال 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 209 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت السلطات الهندية اليوم الإثنين، 209 آلاف و918 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى 41 مليوناً و302 ألف و440 حالة.





وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية، أن السلطات الصحية سجلت أيضا 959 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي، ليصل إجمالى الوفيات إلى 495 ألفا و50 حالة. كما تم تسجيل 262 ألفا و628 حالة تعاف جديدة من الوباء خلال الساعات الماضية، فيما بلغت الحالات النشطة 53 ألفاً و669 حالة.

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