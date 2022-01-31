عالميا.. إصابات كورونا ترتفع لأكثر من 374 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و664 ألفا و12 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 74 مليوناً و333 ألفاً وحالة واحدة، فى حين ارتفعت حصيلة الهند إلى 41 مليوناً و302 ألف و440 إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 25 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ884 ألفاً و260 حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ627 ألفا و150 حالة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 495 ألفا و50 حالة.