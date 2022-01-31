الفيضانات تقتل 19 شخصا فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات، هناك 4 أشخاص فى عداد المفقودين، فى حين تشردت قرابة 500 أسرة فى أنحاء ولاية ساو باولو.

وتفقد حاكم ساو باولو، جواو دوريا، المناطق التى غمرتها مياه الفيضانات وهو على متن طائرة، وقال إنه وافق على مساعدة طارئة للمناطق المنكوبة قيمتها 2.79 مليون دولار أمريكي.

وقالت الحكومة الاتحادية فى بيان صدر عن وزارة التنمية الإقليمية إنها تراقب الوضع.

وتسببت الأمطار الغزيرة منذ ديسمبر فى حدوث فيضانات أودت بحياة أشخاص فى شمال شرقى البرازيل، وهددت بتأخير الحصاد فى الغرب الأوسط وأجبرت على وقف عمليات التعدين فى ولاية ميناس جيرايس لفترة وجيزة.