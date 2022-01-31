زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب وسط تركيا

أفادت وكالة "الأناضول" بأن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب، فجر اليوم الاثنين، ولاية بينغول التركية وسط البلاد.
وجاء في بيان صدر عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع عند الساعة 03:49 في قضاء "يايلا دره".
وأضاف البيان أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.
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