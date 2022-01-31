الهند تسجل 209918 إصابة جديدة بكورونا و959 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين، تسجيل 209918 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة، فضلا عن 959 وفاة أخرى. وبذلك يرتفع مجمل الإصابات إلى 41.3 مليون في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، والوفيات إلى 495050 في المركز الرابع بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل.

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