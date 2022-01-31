شروط الحصول علي قرض من بنك الرياض وخطوات التقديم للحصول علي القرض

يعد بنك الرياض من أهم مؤسسات المملكة العربية السعودية في مجال المالية حيث يوفر البنك لعملائه والشركات كافة الخدمات المصرفية، وكذلك يعمل البنك على إستثمار الرأسمالية الخاصة به لزيادة مجالات العمل من خلال التمويل والقروض التي يقدمها لقطاعات الدولة المختلفة والخبرة التي إكتسبها البنك عبر السنوات الماضية، من جانب آخر فإن موظفي البنك يسعون جاهدين في عملهم على تطور الخدمة المقدمة للعملاء حتى يظل البنك هو الأجدر بثقة عملائه.

مميزات قرض بنك الرياض

يقدم بنك الرياض التمويل الشخصي للموظفين في القطاع الحكومي والخاص وكذلك موظفي القطاع العسكري والموظفين داخل الشركات الكبرى، ويستفيد جميع الفئات من المميزات التي يوفرها القرض للمستفيدين وهي:

يقدم بنك الرياض القروض التمويلية لكافة العملاء طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

يقدم بنك الرياض تمويلاً تصل مدته إلى 60 شهراً.

يحصل المتقدم للحصول على قرض من بنك الرياض إذا توافقت شروط الحصول على القرض على موافقة من البنك مبدئية فورية.

في حالة وفاة العميل المستفيد من القرض مقابل تحويل راتبه لسداد القرض يقوم البنك بإعفاء الورثة من المبلغ المستحق للبنك من العميل المتوفي.

شروط الحصول على قرض بنك الرياض

في حالة التمويل لموظفي القطاع الحكومي لا يستوجب مدة معينة تم قضاؤها في الخدمة، أما موظفي القطاع الخاص يجب أن تكون مدة الخدمة شهر لمن يتقاضى راتب 5000 ريال سعودي فأكثر.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض من بنك الرياض عن 18 عاماً.

يجب ألا يقل راتب الموظف بالقطاع الحكومي والقطاع العسكري عن 3000 ريال سعودي، بينما الموظفين في الشركات الكبرى والقطاع الخاص يجب أن يكون راتبهم لا يقل عن 5000 ريال.

خطوات التقديم للحصول على قرض بنك الرياض أون لاين

يتمكن المواطنين الراغبين في الحصول على قرض من بنك الرياض من التقديم عبر الإنترنت عن طريق الخطوات الآتية: