نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة حاسبة معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور من أبرز المواضيع التي يهتم بها المواطن السعودي لال الفترة الأخيرة وخاصة التعرف على طريقة معرفة أمكانية القبول فى طلب المعاش من رفضة، وطريقة حساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي وشروط قبول الطلب، فمعاش الضمان الاجتماعي المطور والجديد مقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف رفع مستوى المعيشي للمواطن السعودي ذات الدخل المحدود ولتحقيق رؤية المملكة 2030، فهناك بعض الشروط التي يجب توافرها فى المتقدم للحصول على دعم المعاش ليتم قبول طلبه تلك الشروط سنقوم بتوضحها لكم بالتفصيل من خلال هذا المقال، بالاضافة لطريقة حساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي والتعرف عن إذا كان المتقدم من المقبولين أو لا.

رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور والذي يمكن من خلاله حساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي من خلال الدخول عليه وتسجيل البيانات المطلوبة للوصول لقيمة المعاش المقدمة للمواطن من الوزارة وذلك على النحو التالي:

الدخول على الرابط وإدخال قيمة الدخل الخاص بأفراد الأسرة العاملين جميعاً وقسمته على أثنين، فإذا كان الأب يعمل وأحد أبناءه أو زوجته، نقوم بجمع راتبهم وقسمته على أثنين، وبعد ذلك نقوم بحساب الحد الأدني المعلن عنه من الوزارة لقيمة المعاش على حسب عدد أفراد الأسرة، فالوزارة قد حددت لعائل الأسرة 1100 ريال، ولكل فرد من أفراد الأسرة 550 ريال، وسنوضح لكم ذلك في مثال:

إذا كان الزوج يعمل وزوجته أيضاً ولديهم أربعة أبناء، وكان دخل الذوج 3000 ريال ودخل الزوجة 2000 ريال، فيتم حساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي على النحو التالي:

نقوم بجمع راتب الزوج والزوجة ليصبح 5000 ريال وقسمته على أثنين يصبح 2500 ريال، ونقوم بمقارنته بالحد الأدني الموضح من الوزارة وذلك كالتالي:

1100+550+550+550+550+550 ليصبح الناتج 3850 ريال، وبذلك فأن دخل الأسرة يقل عن الحد الأدني المفروض والمحدد من الوزارة وهو 3850 ريال، ولذلك فتلك الأسرة يحق لها طلب معاش الضمان الاجتماعي المطور.

شروط صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd

لمعاش الضمان الاجتماعي المطور بعض الشروط التي يجب توافرها فى المستفيد وهي: