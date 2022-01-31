نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي التعليمية السعودية 2022 وخطوات تسجيل الدخول “للطالب-المعلم-ولي الامر” داخل المنصة في المقال التالي
رابط منصة مدرستي التعليمية السعودية، بعد ان تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن تغيير الرابط الخاص بمنصة مدرستي، وذلك ليبدأ الطلاب إكمال الدراسة من خلال رابط منصة مدرستي التعليمية السعودية الجديد، حيث ان وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بشكل رسمي عن الرابط الجديد والذي قد تم من خلالة اضافة العديد من الخدمات، إذ يمكن للطلاب الاحتفاظ بالدروس في شكل فيديوهات أو ملفات pdf، واضافة عدد أكبر من الاختبارات المتواجدة على كل درس، وكل وحدة في كل مادة تعليمية يقوم الطالب بدراستها في مختلف المراحل الدراسية المتاحة من خلال منصة مدرستي، حيث أن المنصة متوافرة لجميع الطلاب بدءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.
رابط منصة مدرستي التعليمية السعودية
لقد تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم السعودية عن رابط منصة مدرستي التعليمية السعودية، والذي يمكن من خلاله أن يقوم الطالب بمذاكرة جميع دروسه اون لاين كأحد أهم الإجراءات الاحترازية التي أطلقتها الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك خوفًا على الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم في البلاد، بالاضافة إلى ذلك فإن تواجد المعلمين في المنصات التعليمية كمنصة مدرستي يوفر على الطلاب الكثير من العناء أثناء الدراسة، حيث ان هناك تواصل بالصوت والصورة بين المعلم والفصل الخاص به، بالاضافة إلى ذلك فيمكن لولي الامر الدخول إلى المنصة ومتابعة مستوى ولدت الدراسي.
خطوات تسجيل الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية السعودية
- في الخطوة الاولى قم بالنقر على رابط منصة مدرستي التعليمية السعودية المُحدث.
- بعد الدخول إلى الموقع قم بعمل حساب جديد عن طريق البريد الإلكتروني واسم المستخدم وغيرها من المتطلبات.
- بعد الدخول إلى المنصة سيطلب منك الموقع إدخال بعض البيانات واختيار بعض التفاصيل بشأن إذا كنت طالب او ولي امر أو معلم، قم بإدخالها بشكل صحيح
- بعد التأكد من البيانات المُدخلة سيطلب منك الموقع الكود، والذي من المقرر أن يتم إرسالها على رقم الهاتف الذي تم التسجيل من خلاله.
- بعد الانتهاء انقر على تسجيل.
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