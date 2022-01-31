مصادر يابانية: إلغاء زيارة مخططة لرئيس الوزراء البريطانى إلى طوكيو

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر حكومية يابانية، اليوم الإثنين، إن الحكومة البريطانية ألغت زيارة رئيس الوزراء بوريس جونسون، المقررة إلى اليابان فى شهر فبراير المقبل، على خلفية التوترات المتزايدة بشأن أوكرانيا ومشاركته المزعومة فى حفلات خلال فترات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا فى كسر لقواعد الإغلاق.





وكانت طوكيو ولندن ترتبان لهذه الزيارة فى منتصف شهر فبراير المقبل، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، لكن المصادر قالت إن الحكومة البريطانية ألغت الخطة. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو ـــ فى مؤتمر صحفى فى طوكيو أوردته وكالة الأنباء اليابانية كيودوـــ "ليس من الصحيح أنه يتم الترتيب لزيارة رئيس الوزراء البريطانى جونسون". وأضاف ماتسونو أن "اليابان تولى أهمية كبيرة لعلاقاتها مع بريطانيا التى تعد شريكا استراتيجيا عالميا لبلدنا، وتأمل فى تعزيز العلاقات من خلال مختلف الجهود".

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