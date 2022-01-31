جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه سيكون من المستحيل إضفاء الشرعية على حركة طالبان إذا لم تقم بالإفراج عن الرهينة الأمريكى" مارك فريريتشس" الذى تحتجزه منذ قرابة عامين فى أفغانستان.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس فى بيان نشر اليوم الإثنين، بمناسبة حلول الذكرى الثانية لاختطاف مارك: "إن الولايات المتحدة تثير مسألة ضرورة الإفراج عن مارك فى كل اجتماع مع طالبان، وسيكون من المستحيل على طالبان الحصول على الشرعية التى تسعى للحصول عليها حتى تقوم بالإفراج عنه". وأوضح أن مارك مهندس مدنى كان يساعد فى إقامة مشروعات بناء من أجل مصلحة الشعب الأفغانى عندما تم اختطافه كرهينة، وعلى الرغم من براءته إلا أن طالبان مازالت تحتجزه كرهينة. وأشار المتحدث إلى أن مسألة الإفراج عن مارك تعتبر من الأولويات الأساسية التى لايمكن التفاوض بشأنها، مؤكدا أن بلاده ستستمر فى إرسال رسالة واضحة إلى قيادة طالبان وهى ضرورة الإفراج فورا عن مارك وضمان سلامته وأن تتخلى عن أسلوب احتجاز الرهائن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: مستحيل إضفاء الشرعية على طالبان قبل الإفراج عن الرهينة فريريتشس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.