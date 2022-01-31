العواصف تقتل 4 أشخاص فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - ووفقا للسلطات الألمانية، توقفت حركة القطارات للمسافات الطويلة جزئياً فى عدد من مناطق شمال وشرق البلاد، خصوصاً بين هامبورج وبرلين وبريمن. وبقيت الحركة غير منتظمة بسبب سقوط أشجار وغصون على السكك الحديد.

وحذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية ما تزال مرتقبة فى هذه المناطق وفى جنوب ألمانيا.

وفى تشيك، توفى رجل فى السبعين حين اقتلعت الرياح مستودعاً قيد الإنشاء فى فيلكى بيتوكنو بغرب براج، فيما أصيب رجل آخر فى الحادث.

وأعلنت فرق الإطفاء فى بولندا وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين بسبب الرياح العاتية.