الرئيس الإسرائيلى: تجارتنا مع الإمارات تتجاوز الآن مليار دولار

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلى، كان قد وصل أمس الأحد، إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية من نوعها، وكان فى استقباله بالمطار وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وفى إطار زيارته التى تستغرق يومين، سيعقد هرتسوغ اجتماعات رسمية مع ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإماراتى وحاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كما سيزور هرتسوغ معرض "إكسبو" فى دبى، وسيلتقى ممثلى قطاع الأعمال الإماراتى، إضافة إلى ممثلى الجالية اليهودية فى البلاد.