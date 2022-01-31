رئيس وزراء اليابان يستبعد فرض حالة الطوارئ فى طوكيو بسبب كورونا

وجاءت تصريحات كيشيدا، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية، وسط تزايد الضغوط على الحكومة المركزية لإعادة فرض حالة الطوارئ مرة أخرى فى العاصمة؛ حيث بلغت نسبة أسرة المستشفيات التى يشغلها مرضى كوفيد-19، 5ر48 بالمائة يوم أمس الأحد، واقتربت النسبة من عتبة 50 فى المائة لحكومة العاصمة، الأمر الذى يدعو للنظر فى طلب حالة الطوارئ فى محاولة لتعزيز تدابير مكافحة الفيروسات التاجية.
وقال كيشيدا للصحفيين، فى هذا الشأن:"لقد بدأت بالفعل حالة شبه الطوارئ، وتفكيرنا الأساسى هو أننا سننتظر لنرى تأثيرها، وكيف يتطور الوضع، والعمل عن كثب مع البلديات قبل اتخاذ قرار شامل"، مضيفا "على الأقل فى هذه اللحظة، لا تفكر الحكومة فى إعلان حالة الطوارئ".
وحاليًا، تم وضع طوكيو و 33 محافظة من أصل 47 محافظة فى اليابان فى حالة شبه طوارئ تسمح للسلطات المحلية بمطالبة المطاعم والحانات بتقصير ساعات عملها والحد من تقديم المشروبات الكحولية أو إيقافها، وفى حين أن حالة الطوارئ لا تستلزم إغلاقًا صارمًا فى البلدان الأخرى، يمكن أن يكون النشاط الاقتصادى محدودًا بشكل أكبر لأنه يستلزم قيودًا أكثر صرامة على المرافق التجارية مثل المتاجر الكبرى ومراكز التسوق والمتنزهات الترفيهية.
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