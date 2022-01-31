أسطول الشمال الروسى ينفذ تدريبا للبحث عن الغواصات ببحر النرويج

جدة - نرمين السيد - ذكر المكتب الصحفى لأسطول الشمال الروسى أن مجموعة سفن حربية تابعة للأسطول، نفذت تدريبا للبحث عن غواصة فى بحر النرويج، وذلك فى إطار التدريبات المشتركة مع القوة العسكرية القطبية.





وأضاف المكتب، فى بيان له اليوم الاثنين، أن المجموعة تضم سفن دعم وسفنا قتالية ضاربة بينها الطراد الصاروخى "مارشال أوستينوف" والفرقاطة "الأدميرال كاساتونوف"، موضحا أن السفن الحربية الروسية، نفذت عمليات بحث عن غواصات للعدو المفترض، باستخدام طائرة هليكوبتر مضادة للغواصات، جرى تنفيذها بطرق مختلفة تضمنت استخدام أنظمة السونار، وكذلك باستخدام المعلومات الواردة من المروحية المحدثة Ka-27M المضادة للغواصات؛ حيث أقلعت المروحية من الفرقاطة، ونفذت عمليات بحث عن الغواصات باستخدام البحث البصرى والرادارى والمغناطيسى.

وأشار إلى أن الفترة من يناير إلى فبراير من العام الحالى، تشهد إجراء سلسلة من التدريبات البحرية بقيادة القائد العام للبحرية الروسية نيكولاى يفمينوف فى مختلف البحار والمحيطات.

على صعيد متصل، اختتم الأسطول الروسى بالبحر الأسود تدريباته التى بدأت فى 26 يناير الجارى، بمشاركة أكثر من 20 سفينة من سفن أسطول البحر الأسود الروسى.

وقال أليكسى روليف، رئيس القسم الإعلامى بأسطول البحر الأسود، وفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، إن مجموعات سفن أسطول البحر الأسود عادت إلى قواعدها فى القرم ونوفوروسيسك، بعد إنجاز تدريباتها فى البحر الأسود، مشيرا إلى أن أكثر من 20 سفينة من أسطول البحر الأسود الروسى شاركت فى هذه التدريبات.

وأضاف "قامت أطقم هذه السفن، ضمن مجموعات تكتيكية مختلفة، بتنفيذ مهام التدريب القتالى البحرى، الذى تضمن الرمى المدفعى على أهداف تحاكى السفن ووسائل الهجوم الجوى للعدو المفترض".

وأوضح روليف أن "البحارة الروس تدربوا على تنفيذ عمليات الاتصال والمحافظة على جاهزية السفن، وتنفيذ مهام الدفاع الجوى، ومكافحة الغواصات، وكذلك التصدى للمخربين خلال الوقوف فى مرسى غير مجهز، وكذلك عند عبور الممرات البحرية".