الصين تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين، أن بر الصين الرئيسي سجل 58 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم الأحد، انخفاضا من 81 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن 40 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.

وسجلت الصين 52 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 65 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 106073 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.