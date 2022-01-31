دانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي، والذي تزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى الإمارات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عبر موقع تويتر: "ندين الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي. بينما يزور الرئيس الإسرائيلي الإمارات العربية المتحدة لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا أطلق من اليمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الحوثي على الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.