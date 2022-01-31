نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط هيونداي سوناتا 2022 بـ400 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن كنت تبحث عن سيارة سيدان رائعة المظهر فلا أقل من Hyundai Sonata هيونداي سوناتا 2022 التي لا تأتي فقط مع مظهر قوي وجميل بل توفر تجربة مميزة من القيادة السلسة فضلًا عن وسائل السلامة والأمان خاصة أنها تتوفر في أكثر من فئة من بينها Hyundai Sonata Limited وسوناتا Smart وسوناتا Smart Plus وكلها تأتي مجموعة حركة توفر كفاءة في استهلاك الوقود وقوة حصانية رائعة.

مواصفات Hyundai Sonata 2022

تتضمن تقنية مجموعة نقل الحركة محرك Smart stream سعة 2.5 لتر بالحقن المباشر للبنزين (GDI) رباعي الأسطوانات، مزود بـ16 صمامًا ويولد هذا المحرك قدرة حصانية قدرها 194حصانًا و 237 من عزم الدوران، مع تقنية الصمامات المتغيرة باستمرار (CVVD ، وهي أول تقنية محرك CVVD في العالم تعمل على تحسين أداء كفاءة الوقود مع تقليل الانبعاثات).

كما تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات مع Shift Tronic ومبدّل للسرعات على عجلة القيادة، مع إمكانية اختيار وضع القيادة (عادي ، اقتصادي ، رياضي).

كذلك تأتي السيارة مع إمكانية الدخول الذكي وتشغيل البصمة وشاشة معلومات وسقف بانوراما مع مقاعد جلد فاخرة وشاحن لاسلكي وكاميرا خلفية وطي آلي للمرايات.

سعر هيونداي سوناتا 2022

يبدأ سعر هيونداي سوناتا Smart Plus 2022 في السعودية عند 100 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة فيما يصل سعر سوناتا 2022 شامل الضريبة المضافة بنسبة 15 % ليصل السعر النهائي إلى 115 ألف ريال للسعر النقدي في الوكيل وهو قريب من سعر هوندا أكورد 2021 ذائعة الصيت.

تقسيط سوناتا 2022

بحسب ظروفك يمكنك الوصول إلى أي من عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية سواء على 60 شهرًا أو على 84 شهرًا كما في بعض المعارض والوكلاء في السعودية سواء التقسيط بدون مقدم أو التقسيط بدفعة مقدمة.

عند الرغبة في التقسيط بدون مقدم يتم توزيع السعر 115 ألف ريال على 84 شهرًا يصبح القسط الشهري حوالي 1360 ريال في الشهر مع سداد الضريبة المضافة.

أما عند الرغبة في التقسيط بقسط يصل إلى 400 ريال شهريًا فإن الأرقام سوف تختلف قليلا ليصبح مبلغ الأقساط 33.600 ريال ويتبقى 66.400 ريال يتم توزيعها على الدفعتين الدفعة الأولى 26.400 ريال ويتم دفع 40 ألف ريال كدفعة أخيرة.