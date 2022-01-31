أخبار اليمن : القوات المسلحة تنفذ عملية جديدة بالعمق الإماراتي

القوات المسلحة تنفذ عملية جديدة بالعمق الإماراتيأعلنت القوات المسلحة، اليوم، عملية إعصار اليمن الثالثة في العمق الإماراتي.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان تلاه الناطق الرسمي العميد يحيى سريع، أن العملية استهدفت أهدافاً نوعية ومهمة في إمارة أبو ظبي بعدد من صواريخ ذو الفقار الباليستية، وأهدافاً حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد 3.

وأشار البيان إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأكد أن دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبو ظبي ودبي، في شن العدوان على الشعب اليمني.

وجددت القوات المسلحة، التحذير للمواطنين والمقيمين والشركات، بالابتعاد عن المقرات والشركات الحيوية كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الشعب اليمني يعاني من ويلات الحصار الخانق وتُرتكب في حقه المزيد من الجرائم.

وشددت القوات المسلحة على استمرارها في الدفاع المشروع عن اليمن حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار.