البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثى صاروخا باليستيا باتجاه الإمارات

جدة - نرمين السيد - وأشادت الوزارة، بكفاءة قوات الدفاع الجوى الإماراتى التى تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره، مشددة على أن هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة تعكس إصرارًا من قبل ميليشيات الحوثى على استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

وأكدت الوزارة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين، اليوم الإثنين، وقوف مملكة البحرين فى صف واحد إلى جانب دولة الإمارات، فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولى بمسؤولياته تجاه ردع هذه الميليشيات الإرهابية، ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية والتى تهدد أمن واستقرار المنطقة.