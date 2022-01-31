الإمارات: لا تأثير على الحركة الجوية جراء اعتراض الصاروخ الحوثى

جدة - نرمين السيد - وأضافت أنه لا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ الباليستى، الذى أطلقته ميليشيا الحوثى الإرهابية على الدولة. ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أهابت الهيئة بالجميع استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية فى الدولة.

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