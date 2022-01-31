جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم الإثنين، أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق فى ختام الزيارة التى قام بها مستشار الأمن القومى الباكستانى معيد يوسف للعاصمة الأفغانية كابول واستغرقت يومين.
وقال السفير الباكستانى لدى كابول منصور خان، فى بيان أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن، إن المحادثات التى أجراها مستشار الأمن القومى الباكستانى مع القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء الأفغانى الملا عبد السلام حنفى والقائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقى تناولت بحث الوضع الراهن فى أفغانستان وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى لأن الجانبين أكدا مجددا التزامهما بالاستكمال المبكر لمشروعات رئيسية فى مجالات الاتصال والكهرباء والتجارة والغاز والسكك الحديدية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باكستان وأفغانستان تتفقان على تشكيل لجنة لمعالجة القضايا الحدودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.