باكستان وأفغانستان تتفقان على تشكيل لجنة لمعالجة القضايا الحدودية

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم الإثنين، أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق فى ختام الزيارة التى قام بها مستشار الأمن القومى الباكستانى معيد يوسف للعاصمة الأفغانية كابول واستغرقت يومين.

وقال السفير الباكستانى لدى كابول منصور خان، فى بيان أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن، إن المحادثات التى أجراها مستشار الأمن القومى الباكستانى مع القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء الأفغانى الملا عبد السلام حنفى والقائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقى تناولت بحث الوضع الراهن فى أفغانستان وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى لأن الجانبين أكدا مجددا التزامهما بالاستكمال المبكر لمشروعات رئيسية فى مجالات الاتصال والكهرباء والتجارة والغاز والسكك الحديدية.