تونس تسجل 6132 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان اليوم الإثنين، أنه تم إجراء 20 ألفا و166 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 30.41%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 3 آلاف و863 شخصا ، ليصل إجمالى المتعافين 766 ألفا و677 شخصا.

وأضافت أنّ إجمالى الوفيات منذ ظهور الوباء بلغ 26 ألفا و271 شخصا ، فيما بلغ اجمالى الإصابات 907 آلاف و239 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس 2020.

وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين فى المستشفيات العامة والخاصة بلغ 1042 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة فى القطاعين العام والخاص 191 حالة ، و52 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعى بالقطاعين العام والخاص.