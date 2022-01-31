الصين تقدم 500 طن مواد غذائية مساعدات إلى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال السفير الصينى فى أفغانستان وانج يو، اليوم الإثنين، إن بلاده سلمت حوالى 500 طن من المواد الغذائية إلى أفغانستان فى إطار من الدعم الإنسانى الذى تقدمه بكين لشعب أفغانستان.





وأوضح السفير الصينى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حسبما أوردت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، أن المساعدات شملت مواد غذائية مثل السكر والقمح وزيت الطهي. وأضاف أن قطارا غادر شينجيانج اليوم يحمل حوالى 500 طن من القمح والسكر وزيت الطهى فى إطار مساعدات الصين إلى أفغانستان، وأنه فى أوائل الشهر المقبل، سيبدأ قطار آخر محملا بالقمح، رحلته أيضا إلى أفغانستان"، مؤكدا أن الصين ملتزمة تمامًا بمساعدة شعب أفغانستان.

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