الأردن يدين الهجوم الحوثى على الإمارات: عمل إرهابى جبان

جدة - نرمين السيد - وأكّد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابى الجبان، مُؤكداً تضامن ووقوف المملكة المُطلق إلى جانب الإمارات الشقيقة فى كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وأمن شعبها الشقيق.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت أمس الأحد، تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ الباليستى الذى أطلقته ميليشيا الحوثى الإرهابية من مدينة الجوف اليمنية والذى كان يستهدف الدولة وتم اعتراضه وتدميره وسقوط بقاياه خارج المناطق المأهولة بالسكان.