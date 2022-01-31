قتل ضابطا شرطة في إطلاق نار، أثناء قيامهما بدورية روتينية في غرب ألمانيا، فيما أفيد بفرار مطلقي النار.
وقالت شرطة مدينة كايزرسلاوترن، إن الضابطين كانا يقومان بتفتيش مروري بالقرب من كوسيل في حوالي الساعة 4:20 صباحا عندما وقع إطلاق النار.
وأضافت: "إن الجناة فروا من مكان الحادث"، مشيرة إلى أنها "لا تملك أي وصف لهم، ولا تفاصيل عن السيارة التي استخدموها أو الاتجاه الذي فروا إليه".
وأعلنت أنها أطلقت عملية واسعة في جنوب غرب البلاد للبحث عن المهاجمين المتوارين.
وذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أنه عندما وصلت تعزيزات الشرطة إلى مكان الحادث، كان الأوان قد فات، وكان الضابطان قد فارقا الحياة وهما رجل وامرأة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل شرطيين بإطلاق نار خلال دورية روتينية وفرار الجناة فى المانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.