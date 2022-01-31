رابط تجنيد الأمن العام الأردن تقديم طلبات التجنيد عبر موقع مديرية الأمن العام الأردنية psd.gov.jo

بعد أن تم الإعلان عن مواعيد التسجيل على وظائف مديرية الأمن العام الأردنية الجديدة، أصبح رابط تجنيد الأمن العام الأردن 2022، من أهم الكلمات التي يتم البحث عنها الآن عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل الرجال والنساء في المملكة العربية الأردنية، لمعرفة تفاصيل التجنيد، والشروط العامة المطلوبة للتقديم على الوظائف المتاحة، وألية وطريقة التسجيل الإلكتروني عبر موقع مديرية الأمن العام الأردنية، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم كافة هذه التفاصيل عبر هذا المقال، وننشر لكم المستندات الواجب تجهيزها للتقديم على الوظائف المعلن عنها.

رابط تجنيد الأمن العام الأردن 2022

نشرت مديرية الأمن العام في الأردن أمس الأحد 2022/01/30 عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف “سائقين، ومسلحين”، لتوزيعهم على مديريات الأمن العام المنتشرة في المحافظات الأردنية بحسب احتياجاتها، للحاصلين على شهادة التوجيهي والبكالوريوس فما دون، وحددت موعد فتح باب التسجيل والضوابط العامة للتسجيل وهي كما يلي.

موعد التسجيل في وظائف الأمن العام الأردني

نشرت المديرية أن باب التسجيل للمنطبق عليهم شروط التسجيل سوف يفتح، يوم الإثنين القادم الموافق 2022/02/07 ويستمر حتى يغلق، يوم الإثنين الموافق 2022/02/28 وفق الشروط التالية.

شروط تقديم وظائف الأمن العام الأردني

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة أردني الجنسية. يتمتع بحسن السير والسلوك ولم يسبق له العمل في القوات المسلحة الأردنية. يتمتع بالصحة العامة الجيدة ولا يعاني من أي أمراض تمنعه من تأدية مقتضيات الوظيفة. أن لا يزيد السن في 2022/12/31 القادم عن 27 عام وأن يتناسب الطول مع الوزن. بالنسبة للرجال يجب أن لا يقل الطول عن 168 سم والنساء عن 160 سم كحد أدني للقبول. النساء الراغبات في التقديم يشترط أن تكون عزباء “غير متزوجة”.

رابط تجنيد الأمن العام الأردن psd.gov.jo.

الدخول موقع مديرية الأمن العام الأردنية psd.gov.jo .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة الاسم ، رقم الهوية الوطنية ، الجوال، وكافة البيانات.

النقر على الموافقة على الشروط والأحكام ثم أراسل الطلب.

موقع مديرية الأمن العام الأردنية

حدد موقع مديرية الأمن العام الأردني المستندات التي يجب تجهيزها للتقديم في الوظائف وهي كما يلي.

الهوية الوطنية وتكون مصدقة وسارية المفعول وصورة من دفتر العائلة ويكون ساري المفعول. شهادة الولادة الأصلية وصورة مصدقة منها، في حالة أن الأب متوفي إحضار شهادة الوفاة. المتقدمين لوظائف سائق يجب أحضار رخصة السوق.

تعليمات وملاحظات هامة