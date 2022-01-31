كريستيان إريكسن ينضم إلى برنتفورد

أعلن برنتفورد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن في انتقال حر.

وقال نادي برينتفورد، على موقعه الرسمي، إنه وقع عقدًا مع إريكسن، البالغ من العمر 29 عاما، حتى نهاية الموسم 2021 - 2022، بشرط الحصول على البطاقة الدولية للاعب الدنماركي.

ولم يلعب إريكسن، لاعب خط الوسط الدنماركي، منذ تعرضه لأزمة قلبية في مباراة الدنمارك الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 أمام فنلندا في يونيو، وكان يتدرب مع ناديه السابق أياكس أمستردام من أجل استعادة لياقته.

وكان إريكسن برع في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هوتسبير وكان جزءًا من تشكيلة إنترناسيونالي التي فازت بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، حيث لعب للفريق الإيطالي 26 مباراة مع الإنتر.

كما كان الدعامة الأساسية لمنتخب الدنمارك لأكثر من عقد من الزمان، حيث خاض معه 109 مباريات دولية وأحرز 36 هدفًا.