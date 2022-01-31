جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، واعتقلت الشابين: مهدى أبو الظاهر 35 عاما، وزيد مطر زيد 25 عاما عقب اقتحام منزليهما فى المخيم. كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين، فى بلدة شقبا غرب مدينة رام الله، وهم: منتصر سلامة قدح، وخالد عبد الحليم المصرى، وقصى عوض، وفارس شلش. وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل فى بلدة يطا جنوب الخليل، وعبثت بمحتوياتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من رام الله والبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.