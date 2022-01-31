وزير الخارجية العمانى يؤكد تطلع بلاده إلى تطوير العلاقات مع سوريا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية السورى الدكتور فيصل المقداد خلال استقباله الوزير العمانى على رأس وفد رسمى لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولى اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء السورية، إن العلاقات بين بلاده وسلطنة عمان مستمرة ولم تنقطع، مشيرا إلى أن السلطنة وقفت إلى جانب سوريا فى حربها ضد الإرهاب.

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