الفلبين تسجل 14 ألفا و546 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، 14 ألفا و546 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و560 ألفا و202 حالة.





وذكرت الوزارة حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية أنه تم تسجيل 112 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 54 ألفا و3 حالات. وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة فى الفلبين بلغ 190 ألفا و818 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 3 ملايين و315 ألفا و381 شخصا، عقب تعافى 26 ألفا و500 شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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