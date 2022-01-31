رئيس كازاخستان يزور الصين للمشاركة فى افتتاح دورة الألعاب الأولمبية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الرئاسة الكازاخية بيريك والى فى منشور عبر موقع "فيسبوك"، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية - إن برنامج الزيارة يتضمن محادثات بين توكايف والرئيس الصينى. وتقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 فى بكين خلال الفترة من 4 إلى 20 فبراير المقبل.

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