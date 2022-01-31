“حسم التأهل” القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان وموعد المباراة في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان، يعتبر واحد من أكثر المواضيع التي زاد عنها البحث في الساعات القليلة الماضية في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي كله من أجل الاستعلام عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك حيث يستعد المنتخب السعودي للقاء صعب وقوي جدًا حيث يواجه فيه نظيرة المنتخب الياباني في مباراة من المتوقع أن تشهد أداء قوي جدًا من جانب كلا المنتخبين، حيث يسعى المنتخب السعودي متصدر جدول المجموعة إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الابتعاد بالصدارة أكثر وحسم التأهل إلى المونديال، وكذلك الحال للمنتخب الياباني الراغب في الفوز من أجل الاقتراب من المنتخب السعودي أكثر في جدول الترتيب وحسم التأهل أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان

وعن القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان فأعلنت قنوات SSC الرياضية السعودية أنها قد حصلت على حقوق بث مباريات المنتخب السعودي في التصفيات الخاصة بقارة آسيا والمؤهلة إلى كأس العالم فيفا قطر 2022، وكان ذلك هو هدف إطلاق القناة من الأساس وهو عرض جميع مباريات المنتخب السعودي في جميع المنافسات وكذلك إذاعة مباريات الدوري السعودي، وتعتبر قنوات الرياضية السعودية ssc واحدة من أهم وأفضل القنوات الرياضية في الوطن العربي في الوقت الحالي وذلك وفقًا للمحتوى الذي تقدمه من نقل جميع المباريات المحلية والعديد من المباريات العالمية، ومن الجدير بالذكر أن هذه المباراة سيتم نقلها عبر شاشة قناة SSC 7 Sports HD.

موعد مباراة السعودية واليابان

وبعد أن تعرفنا على القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان نتعرف على موعد تلك المباراة التي يدخلها المنتخب السعودي وهو صاحب المركز الأول في المجموعة برصيد 19 نقطة استطاع الأخضر حصدها من 7 مباريات، وعلى الجانب الأخر منتخب اليابان أو كما يلقب منتخب الساموراي يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، وتنطلق صافرة الحكم لبداية المباراة يوم غد الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022 في تمام الساعة 12:10 ظهرًا بتوقيت مصر والساعة 1:10 بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة على ملعب استاد سايتاما في اليابان، نتمنى كل التوفيق للمنتخب السعودي في رحلته إلى اليابان.