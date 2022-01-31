نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق ضد لبنان والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم اسيا 2022 في المقال التالي
موعد مباراة العراق ضد لبنان والقنوات الناقلة، ما هي إلا دقائق ساعات قليلة تفصل بيننا وبين المباراة المنتظرة من قبل ملايين من اللبنانيين والعراقيين، حيث ان البحث قد زاد بشكل كبير عن موعد مباراة العراق ضد لبنان والقنوات الناقلة، حيث ان مباراة لبنان ضد العراق من المقرر أن تكون ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2022، وقد تم الاعلان من قبل المسؤولين عن كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة من مواعيد وقنوات ناقلة وغيرها من التفاصيل، والجدير بالذكر ان المنتخب اللبناني قد تلاقي مع المنتخب العراقي في سبعة عشر مباراة سابقة، وقد فاز المنتخب العراقي في عشرة مباريات، بينما فاز منتخب لبنان في مباراة واحدة، وقد أحرز التعادل في ستة مباريات، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.
موعد مباراة العراق ضد لبنان والقنوات الناقلة
من المقرر ان يكون موعد مباراة العراق ضد لبنان والقنوات الناقلة غدًا الثلاثاء الموافق يوم 1 فبراير 2022، على ان تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي الثانية عشر ظهرًا بتوقيت جرينتش، والجدير بالذكر أن هناك الكثير من القنوات الناقلة والتي قد أعلنت بشكل رسمي عن عرضها لجميع مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في المواعيد المحددة لها وبجودة متميزة، وضمن تلك القنوات هي قناة إس إس سي السعودية.
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد لبنان غدًا الثلاثاء 1 فبراير 2022
يمكن الآن للجميع استقبال تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد لبنان 2022، ويكون ذلك عن طريق ادخال الترددات التالية إلى جهاز الاستقبال، ومتابعة المباريات بجودة متميزة، ويكون ذلك عن طريق استقبال الترددات الخاصة بالقنوات التالية:
|ssc اس اس سي السعودية الرياضية
|اسم القناة
|نايل سات
|القمر الصناعي
|12562
|التردد
|27500
|معدل الترميز
|عمودي v
|الاستقطاب
|DVB-S2/8PSK
|النظام
|¾ أو 2/3
|معامل التصحيح
|ssc اس اس سي السعودية الرياضية
|اسم القناة
|بدر سات
|القمر الصناعي
|12418
|التردد
|27500
|معدل الترميز
|أفقي H
|الاستقطاب
|DVB-S2/8PSK
|النظام
|¾ أو 2/3
|معامل التصحيح
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