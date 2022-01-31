ننشُر موعد مباراة أستراليا ضد عمان والقنوات الناقلة في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022

موعد مباراة أستراليا ضد عمان والقنوات الناقلة، واحدة من المباريات القوية والمنتظرة والتي يبحث عنها الجميع في عمان وفي الوطن العربي كله حيث يرغبون في التعرف على موعد مباراة أستراليا ضد عمان والقنوات الناقلة، تلك المباراة المقرر إقامتها ضمن مباريات الجولة الثامنة من دور المجموعات في تصفيات قارة آسيا التي تؤهل المنتخبات إلى اللعب في كأس العالم والذي من المقرر أن يقام في خلال الأشهر القادمة في دولة قطر، ويحل المنتخب الأسترالي كضيف قوي جدًا على المنتخب العماني في تلك المباراة المتوقع أن تشهد قوة كبيرة جدًا من جانب كلا المنتخبين، واليكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني كل التفاصيل الخاصة بالمباراة سواء الموعد أو القنوات التي تقوم بنقل أحداث المباراة.

موعد مباراة أستراليا ضد عمان والقنوات الناقلة

في ظل البحث المستمر حول موعد مباراة أستراليا ضد عمان والقنوات الناقلة فنقدم لكم الآن الموعد الخاص بالمباراة حيث من المقرر أن تنطلق أحداث المباراة يوم غد الثلاثاء الموافق الأول 1 من شهر فبراير من عام 2022 وتقام المباراة على ملعب استاد السلطان كابوس في سلطنة عمان، ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم لبداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، أما عن القنوات الناقلة للمباراة فيتم إذاعة المباراة عبر شاشة قناة SSC Sport 6 HD الناقل الوحيد والحصري لمباريات تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

مباراة أستراليا وعمان

وبعد أن تعرفنا على موعد مباراة أستراليا ضد عمان والقنوات الناقلة نتعرف الآن على موقف كلا المنتخبين في التصفيات حيث يقع المنتخبين في المجموعة الثانية ويحتل منتخب عمان المركز الرابع من جدول الترتيب حيث يحتل ذلك المركز برصيد 7 نقاط من 7 مباريات خاضها المنتخب حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر في 4، وعلى الجانب الأخر يحتل المركز الأسترالي المركز الثالث برصيد 14 نقطة من 7 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة، نتمنى التوفيق للمنتخب العماني في المباراة القوية.