عاجل- تعليق روسى جديد على أمريكا والعقوبات

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن عقوبات بريطانيا سترتد عليها لأن البريطانيين يساهمون فى العديد من الشركات الروسية. كما أكد أن موسكو سترد على أى اعتداء بريطانى على مناخ الأعمال فى روسيا، لافتًا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيرد على الولايات المتحدة والناتو فى الوقت الذى يراه مناسبا، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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