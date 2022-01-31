ولى عهد الكويت يتسلم رسالة خطية من الرئيس الجزائرى

جدة - نرمين السيد - تسلم ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، رسالة خطية موجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين.





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